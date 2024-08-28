Фінансові новини
- |
- 28.08.24
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу 30 млн грн
13:06 28.08.2024 |
Вищий антикорупційний суд у середу, 28 серпня, обрав запобіжний захід для голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка у вигляді застави в розмірі понад 30 млн грн.
"У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою щодо Кириленка Павла Олександровича - відмовити. Застосувати до Кириленка Павла Олександровича запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 000 прожиткових мінімумів, що становить 30,28 млн грн", - оголосив своє рішення слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько у засіданні, яке транслювалося в Youtube.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погодилась із рішенням суду, тож буде апеляція.
САП просила взяти Кириленка, який підозрюється у незаконному збагаченні та брехні в декларації, під варту з альтернативою застави понад 100 млн грн.
Кириленко отримав підозру 14 серпня.
Відео на тему:
Правоохоронці встановили, що, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації, підозрюваний набув понад двох десятків об'єктів нерухомості та дорогий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Різницю між вартістю майна та доходами Кириленка з дружиною оцінили у 56,2 млн грн.
Кириленко раніше казав журналістам, що джерела статків - стартовий капітал родини, що був сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини "вигідно продала" акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу.
Він пообіцяв, що "надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного й об'єктивного розслідування".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль
|Шмигаль: Запроваджуємо принцип «Воюй або працюй» для виведення ринку праці з тіні
|Стартувала реєстрація на участь у програмі «Національний кешбек»
|Законопроєкт про підвищення податків суттєво переписали
|Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ
|Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
|Шмигаль: 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки
Бізнес
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів
|Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
|Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
|Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються
|Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна