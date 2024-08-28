Суд відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд у середу, 28 серпня, обрав запобіжний захід для голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка у вигляді застави в розмірі понад 30 млн грн.

"У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою щодо Кириленка Павла Олександровича - відмовити. Застосувати до Кириленка Павла Олександровича запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 000 прожиткових мінімумів, що становить 30,28 млн грн", - оголосив своє рішення слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько у засіданні, яке транслювалося в Youtube.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погодилась із рішенням суду, тож буде апеляція.

САП просила взяти Кириленка, який підозрюється у незаконному збагаченні та брехні в декларації, під варту з альтернативою застави понад 100 млн грн.

Кириленко отримав підозру 14 серпня.

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Правоохоронці встановили, що, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації, підозрюваний набув понад двох десятків об'єктів нерухомості та дорогий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Різницю між вартістю майна та доходами Кириленка з дружиною оцінили у 56,2 млн грн.

Кириленко раніше казав журналістам, що джерела статків - стартовий капітал родини, що був сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини "вигідно продала" акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу.

Він пообіцяв, що "надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного й об'єктивного розслідування".