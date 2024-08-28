Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №977 від 27 серпня опубліковано на сайті уряду.



Так, постанова зупиняє обслуговування Україною зобов'язань за такими інструментами:

* починаючи з 3 вересня - за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc (за даними Мінфіну, станом на 31 липня, бору України перед Cargill становив близько 700 млн доларів);

* починаючи з 9 листопада - за гарантійними зобов'язаннями держави щодо боргу за "зеленими" облігаціями "Укренерго", випущеними під заставу держави у 2021 році (на загальну суму близько 830 млн доларів);

* починаючи з 31 травня 2025 року - платежів за ВВП-варантами України (інструмент, який Україна випустила в межах реструктуризації 2015 року).

Також постанова уряду дозволяє здійснити "виплату за згоду" інвесторам, які погодилися на українські умови реструктуризації боргу. Відповідна плата не має перевищувати 246 млн доларів.

Зазначимо, що напередодні Міністерство фінансів вже здійснило виплату за ВВП-варантами України у розмірі 200,6 млн дол.Цей платіж складався з двох частин: платежу за згоду змін умов та відсотки на суму 130,1 млн дол, а також відстроченої суми платежу та відсотки на суму 70,5 млн дол за зростання ВВП у 2021 році (цей платіж Україна повинна була сплатити власникам варантів у 2023 році).