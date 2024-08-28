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АНАЛІТИКА

Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети

15:56 27.08.2024 |

Політика

 

Україна провела успішні випробування першої вітчизняної балістичної ракети, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є велика команда людей, які працюють в оборонно-промисловому комплексі. Це не лише державні, це і приватні інституції... я дуже вдячний нашим хлопцям за роботу, яку вони роблять... Думав, що рано про це говорити, але скажу, що було випробування, позитивне, першої балістичної української ракети", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві у вівторок.

Президент Зеленський у зв'язку з цим привітав оборонно-промисловий комплекс України. "Більше не можу поділитися деталями", - наголосив він.

За словами Зеленського, "ракети - це високовартісна програма, і треба в неї вкладати гроші. На це грошей у нашому бюджеті на сьогодні немає. Віддали все, що могли". Президент зазначив, що триває постійна робота з пошуку відповідного фінансування, зокрема в кооперації з партнерами.

Зеленський також зупинився на питанні вітчизняного виробництва дронів. За його словами, українські виробники можуть збільшити виробництво дронів, але недостатньо фінансування. "Нам під силу зробити 1,5-2 млн дронів. Здатні. Грошей мало", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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