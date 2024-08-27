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АНАЛІТИКА

РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль

 

Росія вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції, це були десятки ракет", - заявив він.

За його словами, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.

"Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання", - додав Шмигаль.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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