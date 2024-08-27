Шмигаль: Запроваджуємо принцип «Воюй або працюй» для виведення ринку праці з тіні

Запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", що передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці із тіні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За два з половиною роки нам вдалося залучити від партнерів майже $100 млрд. Ми дуже вдячні партнерам, це те, що дало нам можливість вчасно виконувати всі соціальні зобов'язання перед українцями", - сказав Шмигаль на форумі "Україна 2024. Незалежність" у вівторок у Києві.

Прем'єр наголосив, що на сьогодні є критична необхідність зібрати до бюджету додаткові кошти.

За словами прем'єра, серед іншого пропонується збільшити внутрішні запозичення, збільшити ставки податку на доходи для банків, розширення бази для військового збору та підвищення ставок військового збору для окремих випадків.

"Також запроваджуємо принцип "Воюй або працюй", що передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці із тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету", - наголосив він.