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Стартувала реєстрація на участь у програмі «Національний кешбек»
11:52 27.08.2024 |
Для українських виробників стартувала реєстрація на участь у програмі "Національний кешбек". Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Подати заявку виробникам можна через портал Дія в кілька кроків:
→ увійти на портал diia.gov.ua;
→ перейти у розділ "Бізнес", потім - "Підприємництво" та обрати послугу "Перелік виробників та товарів українського походження";
→ авторизуватися електронним підписом;
→ ознайомитися з умовами програми;
→ підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію;
→ підписати заяву електронним підписом.
Для торгових мереж реєстрація у програмі стартує з середи, 28 серпня. Відбуватиметься вона також через портал Дія.
Реєстрація споживачів у програмі "Національний кешбек" стартує 2 вересня. Програма передбачає отримання споживачами компенсації у розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.
Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передання інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у застосунку чи фізичному відділенні.
Потім у мобільному застосунку Дія обрати послугу "Національний кешбек", де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісяця зараховуватись кешбек.
Максимальний обсяг кешбеку - 3000 грн за місяць. Кошти кешбеку споживачі зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку Збройних Сил тощо.
Кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва, за винятком підакцизних товарів. Зокрема, й на ліки українського виробництва.
Участь виробників у програмі добровільна, тож кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які будуть подані виробником для участі у програмі.
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