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Законопроєкт про підвищення податків суттєво переписали

17:33 26.08.2024 |

Економіка, Право

 

Кабінет міністрів суттєво переписав законопроєкт про підвищення податків. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

У законопроєкті зберігається підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%.

Встановлюється військовий збір для ФОП першої й другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати (в попередній редакції - 5% у розрахунку з двох мінімальних зарплат). Для платників єдиного податку третьої групи пропонується встановити військовий збір на рівні 1% від доходу.

Військовий збір на предмети розкоші та податок з обороту для компаній прибрали з законопроєкту. Також у ньому більше немає оподаткування посилок до 150 євро.

Пропонується встановити мінімальний авансовий платіж для АЗС у розмірі 60 000 грн з однієї АЗС на місяць (30 000 грн - для газових заправок). Для АЗС, де продають алкоголь і сигарети, він становитиме 80 000 грн (40 000 грн - для газових заправок).

З нового у законопроєкті пропонується ще на один рік зберегти базову ставку податку на надприбуток для банків на рівні 50% (вона мала зменшитися до 25%, але водночас банки продовжують отримувати рекордні прибутки) і підвищити ставку податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Податок на додану вартість не підвищуватимуть.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев повідомив також, що влада обіцяє скоротити видатки і провести "дуже жорстку та ефективну детінізацію", а також реформу Державної митної служби і Бюро економічної безпеки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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