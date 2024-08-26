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АНАЛІТИКА

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

 

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

Про це розповів виданню Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією на засадах анонімності.

Як пише видання, вранці 26 серпня росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС.

Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження, сказав Forbes топменеджер державної енергокомпанії.

Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив він.

Зі свого боку директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі написав, що ситуація на Київській ГЕС не становить загрози, хоча й не уточнив інформації про можливі руйнування.

Оператор ГЕС і ГАЕС - "Укргідроенерго" наразі не коментує інформації.
За матеріалами: Економічна правда
 

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