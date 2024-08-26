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Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
13:39 26.08.2024 |
Важливо, щоб партнери реалізували домовленості щодо систем ППО й ракет до них, а також прийшли до спільного збиття російських ракет і дронів, заявив президент України Володимир Зеленський.
"І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися. Системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були в них (росіян - ІФ-У) мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині. Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина", - сказав він у своєму відеозверненні в понеділок.
Президент наголосив, що Україна могла б зробити значно більше для захисту життя у своїх регіонах, "якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО".
"Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Усюди життя має однакову цінність", - зазначив глава держави.
Він також додав, що Володимир Путін може робити лише те, що світ йому дозволяє робити. "Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити - і припинити справедливо", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що в Україні не може бути обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень.
"Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", - підсумував глава Української держави.
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