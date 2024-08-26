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АНАЛІТИКА

Шмигаль: 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки

11:50 26.08.2024 |

Україна

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок масованої російської атаки в понеділок постраждали 15 областей.

"15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, ціллю російських терористів стала енергетична інфраструктура.

"На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" змушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему", - додав він.

Прем'єр повідомив, що очільники областей отримали завдання розгорнути за необхідності Пункти незламності.

"Щоб зупинити варварські обстріли українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя і дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників і обов'язково змусимо росію заплатити", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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