Фінансові новини
- |
- 24.08.24
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні
23:57 23.08.2024 |
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.
За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:
* ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;
* обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;
* боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.
Зазначимо, що перед цим видання Associated Press розповідало, що може увійти до нового пакета допомоги. За інформацією журналістів, йдеться про:
* боєприпаси до реактивних систем HIMARS;
* ракети для систем протиповітряної оборони;
* протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;
* системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;
* 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
* транспортні засоби та інше обладнання.
Пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
|Повага до суверенітету і територіальної цілісності має для Індії першорядне значення - прем'єр
|Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю в різних сферах - Зеленський
|Гарріс: Як президентка я твердо стоятиму на боці України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|САП оскаржить рішення суду про скасування підозри екснардепу Грановському у розкрадання коштів на ОПЗ
|Законопроєкт про оподаткування буде суттєво змінено - нардеп
|Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі
|Рік на розрив із Москвою. Що буде далі з УПЦ МП
|БЕБ завершило розслідування проти Коломойського
|Верховна Рада ратифікувала Римський статут
|Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
Бізнес
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень