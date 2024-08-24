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АНАЛІТИКА

Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні

 

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.

За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:

* ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;

* обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;

* боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Зазначимо, що перед цим видання Associated Press розповідало, що може увійти до нового пакета допомоги. За інформацією журналістів, йдеться про:

* боєприпаси до реактивних систем HIMARS;

* ракети для систем протиповітряної оборони;

* протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;

* системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;

* 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

* транспортні засоби та інше обладнання.

Пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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