Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів

Уряд Норвегії дозволив передати Україні технологію виробництва снарядів калібру 155 мм, розроблену компанією Nammo. Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

"Наш уряд вжив низку заходів щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми бачимо, що важливо посилити можливості українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні", - прокоментував рішення прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Сама Nammo, один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, уклала угоду, яка налагодить ліцензійне виробництво артилерійських снарядів українською оборонною компанією коштом Норвегії.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде назвав співпрацю з українською оборонною промисловістю "мудрим та ефективним" способом підтримати Україну.

У березні уряд Норвегії дозволив норвезьким оборонним компаніям звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на передання технологій в Україну. Компанія Nammo подала заявку й отримала дозвіл.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що перемовини з норвезько-фінською Nammo тривали вже давно. А сьогодні уряд Норвегії не лише дозволив передання ліцензії на виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО українській компанії, а й погодився профінансувати цей процес.

Він додав, що це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру в Україні - першою була ліцензія від KNDS/Nexter.

У липні компанія Nammo уклала угоду з Норвезькою агенцією з оборонних матеріалів з метою значного збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та ракет, зокрема для України.

Угода передбачає фінансування у розмірі понад 1 млрд норвезьких крон ($94 млн). Nammo взяла на себе зобов'язання підтримувати нові виробничі потужності протягом щонайменше 15 років.

Довідка

Nammo AS (Nordic Ammunition Company) - спільна норвезько-фінська компанія зі штаб-квартирою в Рауфоссі, Норвегія. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії й фінській оборонній корпорації Patria. Nammo спеціалізується на виробництві боєприпасів, плечової зброї та ракетних двигунів. Має понад 3100 співробітників, 27 виробничих майданчиків у 11 країнах.