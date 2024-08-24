Фінансові новини
- |
- 24.08.24
- |
- 00:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
22:54 23.08.2024 |
Уряд Норвегії дозволив передати Україні технологію виробництва снарядів калібру 155 мм, розроблену компанією Nammo. Про це йдеться на сайті норвезького уряду.
"Наш уряд вжив низку заходів щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми бачимо, що важливо посилити можливості українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні", - прокоментував рішення прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.
Сама Nammo, один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, уклала угоду, яка налагодить ліцензійне виробництво артилерійських снарядів українською оборонною компанією коштом Норвегії.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде назвав співпрацю з українською оборонною промисловістю "мудрим та ефективним" способом підтримати Україну.
У березні уряд Норвегії дозволив норвезьким оборонним компаніям звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на передання технологій в Україну. Компанія Nammo подала заявку й отримала дозвіл.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що перемовини з норвезько-фінською Nammo тривали вже давно. А сьогодні уряд Норвегії не лише дозволив передання ліцензії на виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО українській компанії, а й погодився профінансувати цей процес.
Він додав, що це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру в Україні - першою була ліцензія від KNDS/Nexter.
У липні компанія Nammo уклала угоду з Норвезькою агенцією з оборонних матеріалів з метою значного збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та ракет, зокрема для України.
Угода передбачає фінансування у розмірі понад 1 млрд норвезьких крон ($94 млн). Nammo взяла на себе зобов'язання підтримувати нові виробничі потужності протягом щонайменше 15 років.
Довідка
Nammo AS (Nordic Ammunition Company) - спільна норвезько-фінська компанія зі штаб-квартирою в Рауфоссі, Норвегія. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії й фінській оборонній корпорації Patria. Nammo спеціалізується на виробництві боєприпасів, плечової зброї та ракетних двигунів. Має понад 3100 співробітників, 27 виробничих майданчиків у 11 країнах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
|Повага до суверенітету і територіальної цілісності має для Індії першорядне значення - прем'єр
|Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю в різних сферах - Зеленський
|Гарріс: Як президентка я твердо стоятиму на боці України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|САП оскаржить рішення суду про скасування підозри екснардепу Грановському у розкрадання коштів на ОПЗ
|Законопроєкт про оподаткування буде суттєво змінено - нардеп
|Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі
|Рік на розрив із Москвою. Що буде далі з УПЦ МП
|БЕБ завершило розслідування проти Коломойського
|Верховна Рада ратифікувала Римський статут
|Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
Бізнес
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень