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Повага до суверенітету і територіальної цілісності має для Індії першорядне значення - прем'єр
15:54 23.08.2024 |
Індія виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом, водночас із повагою до суверенітету і територіальної цілісності держави, зазначив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
"Ми з повною впевненістю трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не були нейтральними, і в нас була сторона від найпершого дня - наша сторона була миром.... Тому, приїхавши на землю України, я приїхав із посланням миру", - сказав Моді під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.
"І я хочу сказати вам і всьому світу, що це наше переконання і наше зобов'язання, і ми говоримо про це дуже голосно й чітко - що ми підтримуємо повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Це має для нас першорядне значення", - додав голова індійського уряду.
Моді розповів, що "декілька днів тому я приймав третій саміт "Голос Глобального півдня", у якому взяли участь 120 країн, і "від імені цих країн Глобального півдня приїхав із посланням миру".
"У тому, що стосується миру, Індія зробила в нього активний внесок. Наш підхід був орієнтований на людей... Єдиний спосіб вирішення проблем - це діалог і дипломатія, і, не втрачаючи більше часу, ми маємо рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", - сказав він.
За словами Моді, Індія готова зробити свій активний внесок у мирне врегулювання. "Я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності, і тому я хотів би, щоб усі ми працювали над якнайшвидшим відновленням миру, й Індія буде готова зробити свій активний внесок у досягнення цієї мети", - сказав голова уряду Індії.
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