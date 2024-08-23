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АНАЛІТИКА

Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю в різних сферах - Зеленський

 

Угоди про співпрацю між Україною та Індією в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах були узгоджені в рамках візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні ми погодили... чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямі, це гуманітарні відносини, це культура", - сказав Зеленський на зустрічі з Моді в Києві у п'ятницю.

Також, за його словами, підготовлено спільну заяву "про побудову стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічну співпрацю". "Усе це має зміцнюватися", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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