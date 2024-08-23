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Гарріс: Як президентка я твердо стоятиму на боці України
08:57 23.08.2024 |
Кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс у промові на з'їзді Демократичної партії США в Чикаго у четвер, 22 серпня, заявила, що у разі її перемоги на виборах вона твердо підтримуватиме Україну.
За словами Гарріс, за п'ять днів до повномасштабного нападу Росії на Україну вона зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським, "щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення".
"Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президентка я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО", - наголосила Гарріс.
При цьому Гарріс наголосила, що кандидат від республіканців Дональд Трамп, "з іншого боку, пригрозив відмовитися від НАТО. Він заохочував Путіна вдертися в країну, яка є нашим союзником. Сказав, що Росія може, цитую, робити все, що їй заманеться", наводить слова Гарріс "Укрінформ".
Віцепрезидентка США у своїй промові загалом окреслила свої цілі в економічній, внутрішній та зовнішній політиці США.
У цей день на національному з'їзді Демпартії чинна віцепрезидентка Гарріс формально прийняла номінацію кандидата у президенти США на президентських виборах, що відбудуться 5 листопада, і у своїй промові загалом окреслила свої цілі в економічній, внутрішній та зовнішній політиці США.
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