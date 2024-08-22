Рада не підтримає урядову ініціативу «Національний кешбек» – нардеп

Ініціатива уряду про національний кешбек за купівлю українських товарів є популістською, і Верховна Рада її не підтримає, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Популістська ініціатива... Уряд ухвалив експериментальний проєкт про впровадження цього кешбеку за наші гроші... Проблема для уряду полягає в тому, що вони не можуть обійти тут парламент... Ми не дамо провести ці зміни, ми будемо їх збивати, уряд з нами не консультувався", - сказав Железняк на брифінгу в четвер.

За його словами, урядова ідея про кешбек не має жодного стосунку до пожвавлення економіки.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання "Національного кешбеку", згідно з яким українці зможуть отримати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів українського виробництва.

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, програма запрацює з 2 вересня 2024 року. Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна буде витратити на медичні й комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.