САП оскаржить рішення суду про скасування підозри екснардепу Грановському у розкрадання коштів на ОПЗ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який скасував повідомлення про підозру колишньому народному депутату Олександру Грановському в організації схеми, яка завдала збитків збитків державному "Одеському припортовому заводу" на 93,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП, не вказуючи прізвища підозрюваного, проте обставини справи вказують саме на Грановського.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не погоджується з рішенням слідчого судді ВАКС від 20 серпня, яким скасовано підозру народному депутату України VIII скликання... САП прокуратура вважає це рішення судді незаконним і необґрунтованим та готує його оскарження до Апеляційної палати ВАКС", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наполягають, що зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать про причетність екснардепа до організації злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" у сумі 93,3 млн.

У чому звинувачують Олександра Грановського?

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру екснардепу Олександру Грановському у справі ОПЗ у жовтні 2022 року.

У грудні 2022 року ВАКС заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На той час Грановський вже виїхав за кордон і перебував у Відні.

За даними слідства, у березні-грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "ОПЗ" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.

Серед підозрюваних у справі: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми - колишній народний депутат Грановський.