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Законопроєкт про оподаткування буде суттєво змінено - нардеп
Урядовий законопроєкт про оподаткування до моменту його розгляду у Верховній Раді зазнає значних змін, прогнозує перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Є відчуття, що наступного пленарного тижня ми почнемо розглядати законопроєкт у першому читанні в новій редакції... Там буде багато змін, які з'являться в результаті переговорів із бізнесом", - сказав Железняк на брифінгу в четвер.
Він припускає, що в законопроєкті залишиться норма про військовий збір, а "всі інші (положення - ІФ-У) поки що під питанням".
"Але в мене є передчуття, що багато зауважень бізнесу буде враховано, що це буде зовсім інший текст", - зазначив нардеп.
Відповідаючи на запитання, чи передбачатиме законопроєкт підвищення ПДВ, Железняк сказав: "Поки що не буде".
За його словами, невідомо, хто саме підготує нову редакцію законопроєкту.
"Не знаю, чи депутати від коаліції внесуть, чи Кабінет Міністрів", - зазначив Железняк.
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