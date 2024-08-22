Законопроєкт про оподаткування буде суттєво змінено - нардеп

Урядовий законопроєкт про оподаткування до моменту його розгляду у Верховній Раді зазнає значних змін, прогнозує перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Є відчуття, що наступного пленарного тижня ми почнемо розглядати законопроєкт у першому читанні в новій редакції... Там буде багато змін, які з'являться в результаті переговорів із бізнесом", - сказав Железняк на брифінгу в четвер.

Він припускає, що в законопроєкті залишиться норма про військовий збір, а "всі інші (положення - ІФ-У) поки що під питанням".

"Але в мене є передчуття, що багато зауважень бізнесу буде враховано, що це буде зовсім інший текст", - зазначив нардеп.

Відповідаючи на запитання, чи передбачатиме законопроєкт підвищення ПДВ, Железняк сказав: "Поки що не буде".

За його словами, невідомо, хто саме підготує нову редакцію законопроєкту.

"Не знаю, чи депутати від коаліції внесуть, чи Кабінет Міністрів", - зазначив Железняк.