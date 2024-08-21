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АНАЛІТИКА

БЕБ завершило розслідування проти Коломойського

15:46 21.08.2024 |

Політика

 

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє прес-служби БЕБ та Офісу Генпрокурора.

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Як йдеться в повідомленні, детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні БЕБ.

У БЕБ додали, що також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що завершено розслідування стосовно Коломойського та банківського екскерівника.

За матеріалами: Економічна правда
 

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