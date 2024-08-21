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АНАЛІТИКА

Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій

23:25 20.08.2024 |

Політика

 

Верховна Рада звільнила затриманого на хабарі нардепа від "Слуги народу" Миколу Задорожнього з посади голови Тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для Сил оборони.

Проєкт відповідної постанови підтримали 282 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Замість Задорожнього очільником ТСК по фортифікаціям та дронам призначили "слугу народу" Олександра Бакумова.

Як повідомлялося, у липні НАБУ повідомило про підозру народному депутату від "Слуги народу" Задорожному у справі про отримання "відкату" від голови сільської ради на Сумщині за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області.

За даними слідства, "відкат" становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. Загалом йшлося про суму 3,4 млн грн.

До обрання депутатом від "Слуги народу" за мажоритарним округом №162 у Сумській області Задорожній працював в івент-агенції "95 кварталу" - GB Event by Kvartal 95, був відомий як шоумен, ведучий та організатор святкових заходів, учасник гумористичної групи "Брати Гагаріни", що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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