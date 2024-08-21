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Під програму кешбеку потрапляють усі види українських товарів - Свириденко
Під програму "Національний кешбек" потрапляють усі види товарів, вироблених в Україні, крім підакцизних.
Про це повідомила Укрінформу перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко в кулуарах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.
"Під цю програму потрапляють усі продовольчі та непродовольчі українські товари. Не підпадають лише товари, які є підакцизними", - сказала Свириденко.
Вона наголосила, що мережі та торгові точки, які промаркували свої товари і внесли їх у відповідний реєстр, можуть брати участь у програмі національного кешбеку.
Свириденко також зазначила, що з початку року уряд започаткував низку програм, які об'єднані єдиною назвою - "Зроблено в Україні". До цього комплексу програм входять програма "Доступні 5-7-9%", гранти на розвиток переробної промисловості, стимулювання несировинного експорту та затверджена сьогодні програма кешбеку.
"Мета - стимулювання українського виробництва і споживання товарів українського виробника - як через великих замовників, так і громадянами України. Наше завдання - збільшити прихильність українців до українських товарів, тому що це питання економічної самодостатності", - зауважила Свириденко.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 20 серпня 2024 року затвердив постанову про впровадження програми «Національний кешбек», яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості придбаних українських товарів. Максимальна сума кешбеку становитиме 3000 грн на місяць.
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