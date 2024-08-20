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АНАЛІТИКА

В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання плану Ukraine Facility

 

В Україну прибула місія ЄС для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Європейську делегацію очолила керівниця відділу економічної і секторальної політики Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Марлен Розмарі Мадсен.

"Найближчі три дні відбуватимуться консультації з нашими європейськими колегами щодо статусу імплементації індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility від ЄС на третій та четвертий квартали цього року", - наголосив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Згідно з повідомленням, під час першої панельної дискусії голова європейської делегації Марлен Розмарі Мадсен високо оцінила організацію роботи з координації та моніторингу стану виконання реформ, а також заявила, що процес реалізації частини індикаторів відбувається із випередженням графіку.

Протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати €4 млрд у листопаді 2024 року, з яких €1,5 млрд складе грантове фінансування. Йдеться про наступні кроки:

* Збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

* Набрання чинності змінами до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією

* Затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки

* Затвердження комплексної Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року

* Ухвалення Плану заходів з дерегуляції

* Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки

* Імплементація Закону про REMIT

* Ухвалення Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення

* Розроблення концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВД та СЕО.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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