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В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання плану Ukraine Facility
15:59 20.08.2024 |
В Україну прибула місія ЄС для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Європейську делегацію очолила керівниця відділу економічної і секторальної політики Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Марлен Розмарі Мадсен.
"Найближчі три дні відбуватимуться консультації з нашими європейськими колегами щодо статусу імплементації індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility від ЄС на третій та четвертий квартали цього року", - наголосив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Згідно з повідомленням, під час першої панельної дискусії голова європейської делегації Марлен Розмарі Мадсен високо оцінила організацію роботи з координації та моніторингу стану виконання реформ, а також заявила, що процес реалізації частини індикаторів відбувається із випередженням графіку.
Протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати €4 млрд у листопаді 2024 року, з яких €1,5 млрд складе грантове фінансування. Йдеться про наступні кроки:
* Збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
* Набрання чинності змінами до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією
* Затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки
* Затвердження комплексної Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року
* Ухвалення Плану заходів з дерегуляції
* Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки
* Імплементація Закону про REMIT
* Ухвалення Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення
* Розроблення концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВД та СЕО.
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