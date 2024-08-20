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Уряд затвердив механізм мінімальних експортних цін на окремі види товарів
14:02 20.08.2024 |
Кабінет Міністрів України 20 серпня 2024 року ухвалив Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів.
Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 19-2 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів», - написав Мельничук.
Порядком передбачається, що Мінагрополітики визначатиме рівень мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, з урахуванням умов поставок, які відповідають Міжнародним правилам тлумачення комерційних термінів «Інкотермс».
За словами Мельничука, мінімально допустимі експортні ціни визначатимуться у доларах США за 1 кілограм.
Як повідомлялось, Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за перші сім місяців 2024 року підтримало експорт на суму 4,84 млрд грн.
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