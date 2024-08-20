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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив механізм мінімальних експортних цін на окремі види товарів

 

Кабінет Міністрів України 20 серпня 2024 року ухвалив Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 19-2 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів», - написав Мельничук.

Порядком передбачається, що Мінагрополітики визначатиме рівень мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, з урахуванням умов поставок, які відповідають Міжнародним правилам тлумачення комерційних термінів «Інкотермс».

За словами Мельничука, мінімально допустимі експортні ціни визначатимуться у доларах США за 1 кілограм.

Як повідомлялось, Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за перші сім місяців 2024 року підтримало експорт на суму 4,84 млрд грн.
 

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