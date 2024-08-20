Кабінет Міністрів підтримав запуск програми "Національний кешбек". Відповідно до нього, українці отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів.

Відповідне рішення затвердили під час засідання 20 серпня.

Зазначається, що програма запрацює з 2 вересня .

Отримані в межах кешбеку кошти можна буде витратити на певні послуги - медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Також можна спрямувати отримані гроші на допомогу ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбека - 3 тис. грн за місяць .

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари.

"Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. У COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку - купувати локальні товари", - наголосила вона.

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва , в тому числі ліки і медичні вироби. Утім, він не буде нараховуватись на підакцизні товари.

Участь покупців, виробників і продавців у програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Як отримати кешбек

Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку . Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку "Дія" обрати послугу "Національний кешбек".

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо . Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Виробники і продавці товарів зможуть доєднатись до програми через портал "Дія". Участь у програмі вже підтвердили основні торгові мережі і виробники споживчих товарів.

Також міністерка економіки Свириденко підкреслила, що "Національний кешбек" також сприятиме детінізації торгівлі. Він нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців. Відповідно, участь в програмі можуть брати тільки торговці, які забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції, а також перебувають на загальній системі оподаткування. Це сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та підтримуватиме легальний бізнес, додала вона.

Координатором програми "Національний кешбек" виступає Міністерство економіки. В реалізації проєкту беруть участь Мінцифри, Державна податкова служба, "Ощадбанк" та інші уповноважені банки України. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Що відомо про програму кешбеку на українські товари?

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Наприкінці травня очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко анонсувала запуск програми Український кешбек" у липні-серпні. Утім пізніше її відклали до вересня.