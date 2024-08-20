Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 265 нардепів.

По фракціях:

* Слуга народу - 173;

* Європейська Солідарність - 25;

* Батьківщина - 17;

* Платформа за життя та мир - 1;

* За майбутнє - 9;

* Голос - 18;

* Довіра - 11;

* Відновлення України - 0;

* Позафракційні - 11.

"Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно нього громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ", - додав він.



