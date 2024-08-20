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Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП
12:27 20.08.2024 |
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 265 нардепів.
По фракціях:
* Слуга народу - 173;
* Європейська Солідарність - 25;
* Батьківщина - 17;
* Платформа за життя та мир - 1;
* За майбутнє - 9;
* Голос - 18;
* Довіра - 11;
* Відновлення України - 0;
* Позафракційні - 11.
"Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно нього громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ", - додав він.
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