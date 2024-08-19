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ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
14:41 19.08.2024 |
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає систему ППО IRIS-T і безпілотники Vector.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Новий пакет допомоги включає:
* одну систему ППО IRIS-T SLS;
* 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
* 10 безпілотних надводних кораблів;
* 16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
* матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
* шість високомобільних саперних екскаваторів;
* одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
* 55 тисяч аптечок першої допомоги;
* 700 штурмових гвинтівок MK 556;
* 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;
* 50 гвинтівок CR 308.
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