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ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

 

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає систему ППО IRIS-T і безпілотники Vector.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

* одну систему ППО IRIS-T SLS;

* 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

* 10 безпілотних надводних кораблів;

* 16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

* матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

* шість високомобільних саперних екскаваторів;

* одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

* 55 тисяч аптечок першої допомоги;

* 700 штурмових гвинтівок MK 556;

* 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;

* 50 гвинтівок CR 308.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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