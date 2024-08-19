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Джеймі Даймон
Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
14:34 19.08.2024 |
Уряд Данії анонсував новий пакет пожертв на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів) для підтримки військових потреб України. Цей пакет спрямований на задоволення як короткострокових, так і довгострокових потреб України в оборонній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Данії.
Основні кошти будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів.
"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін продовжує свої жорстокі і криваві напади на українців. Дуже важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе ", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Він підкреслив, що цей двадцятий пакет військової підтримки був складений з урахуванням побажань і потреб України і буде корисний як найближчим часом, так і в майбутньому.
Важливою частиною нового пакету допомоги стане збільшення промислового пулу на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Додатково буде виділено 112 мільйонів крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен зазначив, що Копенгаген продовжує залишатися одним з найвідданіших прихильників України і встановила міжнародний стандарт підтримки країни.
Він підкреслив, що новий пакет пожертв забезпечить Україну необхідним військовим обладнанням для протистояння агресії Росії.
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