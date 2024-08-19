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АНАЛІТИКА

Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні

08:11 19.08.2024 |

Політика, Україна

 

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВРЦіРО.

"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку", - йдеться у заяві.

Представники українських релігійних організацій засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала "співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності".

Рада українських церков наголосила, що головна загроза для релігійної свободи в Україні - це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.

Рада додала, що Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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