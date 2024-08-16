Фінансові новини
- |
- 16.08.24
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка своїм радником - уповноваженим з питань санкційної політики.
Відповідний указ №506/2024 від 16 серпня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
За даними руху "Чесно", Владислав Власюк народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. У 2012 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримав свідоцтво адвоката.
У 2015-2016 роках працював у структурах Національної поліції України. У 2017-2019 рр. був гендиректором Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції.
З 2020 року - позаштатний радник Офісу президента України. Почав працювати в ОП після того, як керівником Офісу став Андрій Єрмак.
У вересні 2021 - квітні 2022 років працював радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра Романа Лещенка, згодом - Миколи Сольського.
З квітня 2022 року - секретар Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола), яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США Майкл Макфол.
Брат-близнюк Владислава Власюка - Віталій Власюк - також адвокат. У 2022-2023 роках Віталій був заступником голови Київської ОВА Олексія Кулеби, який зараз працює на посаді заступника голови Офісу президента. У 2023 році Віталій Власюк претендував на посаду директора НАБУ, у 2022-му подавався на конкурс на голову АРМА, у 2021-му - на голову САП. Як і брат, певний час працював у Мін'юсті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада дозволила Україні використовувати надані їй танки та бронемашини на території РФ - ЗМІ
|ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
|Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
|Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна створила військову комендатуру в Курській області, її очолив генерал Москальов
|Британія: Україна може використовувати британську зброю в Росії за одним винятком
|WSJ: Зеленський схвалив операцію з підриву «Північного потоку», та згодом намагався її зупинити
|Лубінець пояснив, навіщо створювати військові комендатури у Курській області
|Зеленський зібрав нараду по Курській області: обговорювали створення військових комендатур
|Не лише «Саваслейка». Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ
Бізнес
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9