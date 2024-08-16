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Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо

 

Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка своїм радником - уповноваженим з питань санкційної політики.

Відповідний указ №506/2024 від 16 серпня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

За даними руху "Чесно", Владислав Власюк народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. У 2012 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримав свідоцтво адвоката.

У 2015-2016 роках працював у структурах Національної поліції України. У 2017-2019 рр. був гендиректором Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції.

З 2020 року - позаштатний радник Офісу президента України. Почав працювати в ОП після того, як керівником Офісу став Андрій Єрмак.

У вересні 2021 - квітні 2022 років працював радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра Романа Лещенка, згодом - Миколи Сольського.

З квітня 2022 року - секретар Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола), яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США Майкл Макфол.

Брат-близнюк Владислава Власюка - Віталій Власюк - також адвокат. У 2022-2023 роках Віталій був заступником голови Київської ОВА Олексія Кулеби, який зараз працює на посаді заступника голови Офісу президента. У 2023 році Віталій Власюк претендував на посаду директора НАБУ, у 2022-му подавався на конкурс на голову АРМА, у 2021-му - на голову САП. Як і брат, певний час працював у Мін'юсті.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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