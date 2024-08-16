Канада дозволила Україні використовувати надані їй танки та бронемашини на території РФ - ЗМІ

Україна може вільно використовувати надані Канадою танки та бронемашини на території Росії, повідомляє CBC із посиланням на заяву речника Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.

"Українці краще за всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми готові підтримувати їхній потенціал", - заявила Пулен. Вона додала, що "Канада не накладає географічних обмежень на використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні".

У CBC повідомляють, що на кадрах, знятих CNN у четвер уздовж українського кордону, видно, як патрульна машина Senator канадського виробництва перетинає кордон Росії. Водночас незрозуміло, скільки обладнання, переданого Канадою, було в руках українських сил на початку наступу на Курську область 6 серпня.

Загалом Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки й сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць M-777.