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ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
23:57 15.08.2024 |
Німеччина анонсувала передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли системи ППО малої та середньої дальності Iris-T та танки Leopard.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.
За його словами, Україна до грудня 2024 року отримає по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T. А також 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння.
Німеччина планує передати Україні:
* дві батареї ЗРК IRIS-M та дві IRIS-T SLS;
* 10 зенітних установок Gepard;
* 12 САУ PzH 2000 і чотири Zuzana 2;
* САУ RCH 155;
* близько 30 танків Leopard 1A5;
* 400 MRAP;
* логістичний транспорт (вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи);
* БпЛА та антидронові системи;
* штурмові гвинтівки MK 556;
* медичні матеріали;
* польовий шпиталь.
Допомога від Німеччини
Одним з лідерів з надання Україні військової допомоги є Німеччина.
Раніше повідомлялось, що Німеччина оголосила про передачу Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot. За словами міністра оборони Німеччини, Україна отримає чверть німецьких запасів Patriot.
При цьому Берлін відмовляється надати Україні далекобійні ракети Taurus.
Востаннє Німеччина виділила для України допомогу на початку червня цього року. Він включав системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.
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