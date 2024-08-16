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Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
23:50 15.08.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначає видання, про готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.
Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.
Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.
У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM - високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО.
Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з'явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів.
Поки тривають переговори в Білому домі і Пентагоні, представник адміністрації попередив, що попереду ще багато роботи, перш ніж будь-які ракети потраплять до України. Зокрема, необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.
За словами двох співрозмовників, Пентагон вже працює з Україною над цими технічними питаннями.
Ракетами JASSM США дуже рідко ділились лише з кількома близькими союзниками.
Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.
Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.
Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.
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