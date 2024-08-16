Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 серпня, вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону №0285 про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та поправок до нього, свідчить інформація на сайті парламенту.

У документі визначені декілька застережень щодо застосування Україною цього міжнародного договору. Зокрема, вказано, що протягом семи років після набрання Римським статутом чинності для України вона не визнаватиме юрисдикції МКС стосовно воєнних злочинів (стаття 8), які, ймовірно, були вчинені її громадянами.

Водночас Київ готовий визнати юрисдикцію МКС стосовно злочинів геноциду, злочинів проти людяності і воєнних злочинів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Юрисдикція МКС щодо злочину агресії (стаття 8 bis) визнаватиметься Україною з 17 липня 2018 року.

Разом із законопроєктом про ратифікацію Римського статуту президент подав на розгляд Ради поправки до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів (законопроєкт №0285), які мають на меті приведення їхніх положень у відповідність до норм щодо МКС.

Зокрема, пропонується встановити кримінальну відповідальність за злочини проти людяності, а також відповідальність військових за вчинені ними або їхніми підлеглими воєнні злочини, зокрема, планування агресивної війни, порушення правил ведення війни, геноцид, застосування зброї масового знищення.

ОПУ: Ратифікація Римського статуту необхідна для покарання росіян

Заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра зазначила, що ратифікація статуту необхідна для більш ефективного притягнення до відповідальності громадян Росії за злочини, вчинені на території України.

Також це дозволить Україні впливати на пріоритизацію розгляду МКС питань щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Мудра нагадала, що ратифікація статуту - одне із зобов'язань в рамках угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Також цей крок передбачений у низці двосторонніх безпекових угод, зокрема з Нідерландами та Німеччиною.









Крім того, за її словами, повноцінна участь України у МКС спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих та підвищить шанси отримати компенсації для потерпілих від злочинів РФ.

Україна підписала Римський статут МКС 20 січня 2000 року.

Нагадаємо, МКС видав вже низку ордерів на арешт військово-політичного керівництва Росії за злочини в Україні. Зокрема, видані ордери на арешт: президента РФ Володимира Путіна, уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, низки військових командувачів.