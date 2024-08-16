Фінансові новини
- |
- 16.08.24
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Курській області ЗСУ захопили у полон близько 2000 російських солдатів, - The Independent
23:15 15.08.2024 |
Українські війська під час операції у Курській області захопили у полон близько 2000 російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
За даними британського ЗМІ, українські війська під час операції у Курській області взяли в полон російських солдатів, щоб використовувати їх для обміну на своїх цивільних.
Зокрема, один український полковник повідомив The Independent, що в полон потрапило до 2000 російських солдатів. Це не точні дані, однак про велику кількість полонених росіян у Курській області свідчать фото та відео.
Операція ЗСУ у Курській області
З вівторка, 6 серпня, Збройні сили України ведуть спецоперацію у Курській області, в Росії. Офіційно проведення спецоперації було підтверджено президентом Володимиром Зеленським майже через тиждень - 12 серпня.
Сьогодні ж стало відомо, що Україна створила там комендатуру, а очолив її генерал-майор Едуард Москальов.
Окрім того, під час боїв у Курській області українські бійці захоплювали у полон російських військових. Зокрема, сьогодні бійці СБУ взяли у полон понад 100 російських військових у Курській області, серед яких - вояки кадировського підрозділу "Ахмат".
А 14 серпня українським захисникам вдалося взяти у полон роту російських солдатів у Курській області РФ. Тоді у полон здалися понад 100 російських військових.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
|Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
|У Курській області ЗСУ захопили у полон близько 2000 російських солдатів, - The Independent
|Україна створила військову комендатуру в Курській області, її очолив генерал Москальов
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|WSJ: Зеленський схвалив операцію з підриву «Північного потоку», та згодом намагався її зупинити
|Лубінець пояснив, навіщо створювати військові комендатури у Курській області
|Зеленський зібрав нараду по Курській області: обговорювали створення військових комендатур
|Не лише «Саваслейка». Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ
|Голова АМКУ Кириленко отримав підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів
|Прокуратура Німеччини не коментує дані про ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»
|ЗМІ: Німеччина видала ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»
Бізнес
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9
|Рівень світового продажу електромобілів у липні зріс на 21%, хоча попит у Європі зменшився
|SpaceX анонсувала перший пілотований космічний політ над полюсами Землі наприкінці 2024 року
|У Google Wallet тепер можна зберігати практично все, але поки лише у США