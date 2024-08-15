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АНАЛІТИКА

Британія: Україна може використовувати британську зброю в Росії за одним винятком

 

Міністерство оборони Британії підтвердило, що українські війська можуть використовувати британську зброю на російській території для самозахисту.

Про це заявив речник британського Міноборони, заяву якого наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника, що Україна має "чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії... що не виключає проведення операцій на території Росії".

"Ми чітко заявляємо під час процесу передачі, що обладнання буде використовуватися відповідно до міжнародного права", - додав речник.

Бен Воллес, колишній міністр оборони, раніше заявляв, що вся зброя, яку постачає Україні Велика Британія, за винятком ракет дальньої дії Storm Shadow, може бути використана на території Росії.

Ця політика означає, що протитанкові ракети, артилерію, бронетехніку та інше британське озброєння можна буде побачити на полі бою в Росії - тільки не ракети Storm Shadow.

За інформацією телеканалу Sky News, українські війська, ймовірно, розгорнули британські танки Challenger 2 під час наступу на території Курської області.
Ключові теги: Британія
 

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