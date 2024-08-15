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АНАЛІТИКА

Зеленський зібрав нараду по Курській області: обговорювали створення військових комендатур

 

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації у Курській області Росії. На ній обговорили можливість створення військових комендатур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

На нараді були присутні керівник Офісу президент Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Також в онлайн-форматі приєднався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив глава держава, під час наради обговорили ключові питання - безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.

"Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - наголосив Зеленський.

"Буферна" зона у Курській області

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, українські військові з метою самооборони сформували "буферну" (санітарну) зону на території Курської області. У цій зоні повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.

На нараді обговорили питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.

За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, Україна планує відкрили гуманітарні коридори у Курській області для евакуації цивільних як у бік Росії, так і в бік України.

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня у Курській області заявили про прорив кордон з боку України. Росіяни скаржилися на бої у прикордонних територіях, а влада стверджувала, що це нібито лише прорив ДРГ.

Після майже тижня бойових дій українське командування прокоментувало ситуацію у Курській області. Головком Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України контролюють 74 населені пункти в Курській області. Йдеться про території площею 40 квадратних кілометрів.

Сьогодні, 14 серпня, Сирський заявив, що українські війська завершили пошук та знищення противника у місті Суджа. У районі цього населеного пункту знаходиться важлива для росіян газовимірювальна станція. Через неї йде транзит російського газу в Європу територією України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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