Голова АМКУ Кириленко отримав підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів

Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020-2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації (до призначення в АМКУ Кириленко очолював Донецьку ОВА - ред.), набула 21 об'єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини", - йдеться у повідомленні.

Серед набутого майна:

* 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

* будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

* 2 гаражних бокси;

* 6 машино-місць;

* 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

* автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів - 61,7 млн грн, при цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок, заявили в САП.

"У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.





Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Після розслідування "Схем" щодо квартири, де мешкає голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко з родиною, посадовець вказав її у декларації за 2023 рік.