Прокуратура Німеччини не коментує дані про ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»

Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву російського газогону "Північний потік" у 2022 році.

Про це повідомило видання Bild з посиланням на заяву речниці, пише "Європейська правда".

Раніше у середу декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві - ним є українець на ім'я Володимир.

"Я прошу вашого розуміння, що ми не коментуємо повідомлення ЗМІ, а також принципово не коментуємо ордери на арешт", - зазначила речниця.

За даними німецьких медіа, підозрюваний - інструктор з дайвінгу - проживав у містечку Прушкув на захід від Варшави, однак останнім часом українець нібито переховується.

Слідство також підозрює двох інших громадян України - чоловіка та жінку. Вважають, що вони також брали участь у підриві, ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.

У червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт в надії, що підозрюваного Володимира заарештують, але цього досі не відбулося.

Раніше європейські слідчі заявляли, що польські посадовці нібито гальмували розслідування актів саботажу на газопроводах "Північного потоку" восени 2022 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".