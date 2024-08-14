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Прокуратура Німеччини не коментує дані про ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»
11:02 14.08.2024 |
Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву російського газогону "Північний потік" у 2022 році.
Про це повідомило видання Bild з посиланням на заяву речниці, пише "Європейська правда".
Раніше у середу декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві - ним є українець на ім'я Володимир.
"Я прошу вашого розуміння, що ми не коментуємо повідомлення ЗМІ, а також принципово не коментуємо ордери на арешт", - зазначила речниця.
За даними німецьких медіа, підозрюваний - інструктор з дайвінгу - проживав у містечку Прушкув на захід від Варшави, однак останнім часом українець нібито переховується.
Слідство також підозрює двох інших громадян України - чоловіка та жінку. Вважають, що вони також брали участь у підриві, ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.
У червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт в надії, що підозрюваного Володимира заарештують, але цього досі не відбулося.
Раніше європейські слідчі заявляли, що польські посадовці нібито гальмували розслідування актів саботажу на газопроводах "Північного потоку" восени 2022 року.
Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.
Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".
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|Прокуратура Німеччини не коментує дані про ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»
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