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Україна контролює 74 населені пункти в Курській області, - Сирський
20:22 13.08.2024 |
Україна зуміла взяти під контроль 74 населені пункти Курської області. Просування бійців ЗСУ триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для президента України Володимира Зеленського.
Глава української держави розповів, що він постійно перебуває на зв'язку із Сирським. Генерал доповідає щодо ситуації на фронті та української операції в Курській області.
Як розповів Сирський Зеленському, протягом сьогоднішнього дня в Курській області українські захисники змогли просунутися на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Було взято під контроль ділянку території площею 40 квадратних кілометрів.
"На сьогодні 74 населені пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжуємо проведення операції", - зазначив головнокомандувач.
У свою чергу президент подякував українським військовим за те, що вони поповнюють "обмінний фонд", оскільки це дозволить проводити обмін військовополоненими.
Операція у Курській області
Нагадаємо, що Україна лише вчора, 12 серпня, офіційно підтвердила, що її бійці зайшли на територію Курської області. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.
Сама операція на території російського регіону розпочалася понад тиждень тому.
Учора в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов доповідав російському диктатору Володимиру Путіну, що Росія втратила контроль над 28 населеними пунктами регіону.
Після цього проект DeepState повідомив, що нарахував 44 населені пункти Курської області під контролем української армії.
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