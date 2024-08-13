Фінансові новини
- |
- 13.08.24
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ обмежить вхідні карткові P2P-перекази 100 тис. грн на місяць із винятком для волонтерів
14:55 13.08.2024 |
Національний банк України (НБУ) орієнтовно в четвер оприлюднить рішення про обмеження карткових переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) 100 тис. грн на місяць, однак обмежень на кількість платежів, як раніше передбачалося, вводити не буде, повідомив заступник голови центробанку Дмитро Олійник у вівторок.
"Ми лічильник забрали, буде тільки сума, і в цю суму не включатимуть перекази на волонтерів", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві у вівторок.
Рішення щодо P2Р очікується в четвер, уточнив Олійник.
Заступник голови НБУ додав, що введення обмежень на вихідні перекази поки що не передбачається, але розглядатиметься в майбутньому.
Раніше глава центробанку Андрій Пишний в інтерв'ю виданню "Економічна Правда" анонсував рішення щодо введення обмежень карткових переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) протягом поточного тижня.
Як повідомлялося, НБУ 23 травня анонсував у рамках боротьби з відмиванням коштів введення на період воєнного стану обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person). Спочатку Нацбанк планував ввести обмеження на кількість операцій - до 30 на місяць із загальним лімітом суми до 100 тис. грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ обмежить вхідні карткові P2P-перекази 100 тис. грн на місяць із винятком для волонтерів
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від ЄС транш на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility
|Сирський - Зеленському: Під контролем ЗСУ 1 тис. кв. км у РФ
|ВАКС арештував ексзаступника міністра енергетики Хейла із заставою ₴25 мільйонів
|У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
|Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
|Реструктуризація держборгу: Україна оголосила пропозицію обміну єврооблігацій
|Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія
|На банкнотах України з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!» - НБУ
Бізнес
|X запускає підписку на Premium+ без реклами
|Apple змінює правила свого магазину застосунків, щоб уникнути мільярдного штрафу від ЄС
|Власник TikTok запускає ШІ-додаток Faceu для створення відео
|Xiaomi тестує нове покоління акумуляторів для смартфонів ємністю 7500 мАг
|Спідня білизна як екзоскелет: вчені створили м'язи з тканини
|YouTube пропонує протестувати функцію, яка допоможе боротися з дезінформацією
|Microsoft готує портативну консоль замість Xbox S та наступну Series X, — інсайдер індустрії