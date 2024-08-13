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АНАЛІТИКА

НБУ обмежить вхідні карткові P2P-перекази 100 тис. грн на місяць із винятком для волонтерів

 

Національний банк України (НБУ) орієнтовно в четвер оприлюднить рішення про обмеження карткових переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) 100 тис. грн на місяць, однак обмежень на кількість платежів, як раніше передбачалося, вводити не буде, повідомив заступник голови центробанку Дмитро Олійник у вівторок.

"Ми лічильник забрали, буде тільки сума, і в цю суму не включатимуть перекази на волонтерів", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві у вівторок.

Рішення щодо P2Р очікується в четвер, уточнив Олійник.

Заступник голови НБУ додав, що введення обмежень на вихідні перекази поки що не передбачається, але розглядатиметься в майбутньому.

Раніше глава центробанку Андрій Пишний в інтерв'ю виданню "Економічна Правда" анонсував рішення щодо введення обмежень карткових переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) протягом поточного тижня.

Як повідомлялося, НБУ 23 травня анонсував у рамках боротьби з відмиванням коштів введення на період воєнного стану обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person). Спочатку Нацбанк планував ввести обмеження на кількість операцій - до 30 на місяць із загальним лімітом суми до 100 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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