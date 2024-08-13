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Україна отримала від ЄС транш на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility
14:47 13.08.2024 |
Україна отримала транш 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility на загальну суму 50 млрд євро.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію.
За його словами, ці кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.
"Військові видатки ми продовжуємо фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів", - написав він.
Як уточнили в прес-службі Мінфіну, транш складається з пільгового фінансування - 2,7 млрд євро і гранту - 1,5 млрд євро.
Шмигаль нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.
"Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги", - додав прем'єр.
Програма Ukraine Facility
У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.
Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро.
Фінансування дефіциту держбюджету
Україна розраховує на міжнародну бюджетну допомогу у 2024 році на суму 38 млрд доларів. Після отримання останнього траншу від ЄС сума допомоги вже сягнула 20,6 млрд доларів.
За прогнозом НБУ, наступного року бюджетна підтримка України скоротиться до 31 млрд доларів. Водночас Київ розраховує на те, що почнуть надходити кошти від заморожених російських активів.
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