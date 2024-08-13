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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВАКС арештував ексзаступника міністра енергетики Хейла із заставою ₴25 мільйонів

22:58 12.08.2024 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування до уже колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 жовтня 2024 року і можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Про це заявила слідча суддя ВАКС, передає кореспондент Укрінформу.

"Слідчий суддя постановив: задовольнити клопотання частково. Застосувати до Хейла запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначити до 8 жовтня 2024 року. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 25 мільйонів гривень, після внесення якої підозрюваний звільняється з-під варти, якщо уповноваженою службовою особою місця ув'язнення, у якому він перебуває, відсутні інші судові рішення, що набрали законної сили і прямо передбачають тримання цього підозрюваного під вартою", - заявила вона.

За словами судді, у разі внесення застави на Хейла мають бути покладені на 2 місяці наступні обов'язки: прибувати до детектива\прокурора\суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними по справі, у якій він фігурує, а також із низкою свідків, що проходять по цьому кримінальному провадженню; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України тощо; носити електронний засіб контролю.

Ця ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня оголошення судового рішення.

Національне антикорупційне бюро просило Вищий антикорупційний суд обрати уже колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів грн.

Сторона захисту вважала, що це клопотання не підлягає задоволенню у зв'язку із не підтвердженням ризиків, на які вказав детектив НАБУ у своєму клопотанні, відсутністю належного обгрунтування щодо можливого застосування до підозрюваного більш м'яких запобіжних заходів тощо.

Як повідомлялося, СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики України затримали його заступника на хабарі у пів мільйона доларів.

Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити з посади заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
 

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