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У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ
10:58 12.08.2024 |
НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ та НАБУ.
Схема оборудки
За цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
"Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту - Покровському", - зазначили в Службі безпеки.
Посадовець залучив трьох спільників
Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов'язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.
До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.
Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло.
У результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" після отримання частини хабаря.
Підозри хабарникам
Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зазначимо, що Кабмін України призначив заступником міністра енергетики Олександра Хейла 6 вересня 2023 року.
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|У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ
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