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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

 

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 9 серпня, оголосили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Міністерства оборони США.

"Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю", - зазначили у Пентагоні.

До нового пакета увійшли:

* ракети Stinger;

* боєприпаси для HIMARS;

* артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

* багатофункціональні радари;

* протитанкові ракети TOW;

* протитанкові системи Javelin і AT-4;

* неназвана кількість броньованих машин HMMWV;

* боєприпаси до стрілецької зброї;

* підривне обладнання та боєприпаси;

* обладнання для захисту критичної інфраструктури;

* запчастини та допоміжне обладнання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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