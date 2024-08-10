Фінансові новини
- |
- 10.08.24
- |
- 00:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
23:50 09.08.2024 |
Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 9 серпня, оголосили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Міністерства оборони США.
"Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю", - зазначили у Пентагоні.
До нового пакета увійшли:
* ракети Stinger;
* боєприпаси для HIMARS;
* артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
* багатофункціональні радари;
* протитанкові ракети TOW;
* протитанкові системи Javelin і AT-4;
* неназвана кількість броньованих машин HMMWV;
* боєприпаси до стрілецької зброї;
* підривне обладнання та боєприпаси;
* обладнання для захисту критичної інфраструктури;
* запчастини та допоміжне обладнання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
|Реструктуризація держборгу: Україна оголосила пропозицію обміну єврооблігацій
|Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Той самий вентиль. Яке значення має газова станція Суджа
|До кінця поточного року німецька компанія Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx
|Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров
|«З цього регіону РФ атакує українців»: у Білому домі прокоментували події в Курській області
|Зеленський подав законопроект про множинне громадянство
|Держдеп США: Україна сама ухвалює рішення, як вести свої операції, політика США щодо застосування зброї не порушується
Бізнес
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління
|Nissan створив фарбу, що зберігає авто в прохолоді — на 5℃ менше всередині та на 12℃ ззовні
|Google збирається впровадити функцію «Час навчання» на більшій кількості пристроїв Android
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав