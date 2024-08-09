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АНАЛІТИКА

БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн

23:17 09.08.2024 |

Політика

 

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про зміну раніше оголошеної підозри ексвласнику ПриватБанку бізнесменові Ігорю Коломойському: окрім незаконних дій із банківськими документами під час фактичного невнесення 5,8 млрд грн до каси банку, тепер ідеться також про заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі було легалізовано.

"У тексті нового документа зазначається, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку, зокрема, це понад 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні БЕБ у п'ятницю.

"Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність", - додали правоохоронці.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладення фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися.

"У подальшому отримані незаконним шляхом 5,3 млрд грн олігарх легалізував", - стверджує БЕБ.

Згідно з релізом, Коломойському оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209.

"Досудове розслідування триває. Наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту", - зазначає БЕБ.

Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генеральної прокуратури, уточнюється в релізі.

Як повідомлялося, спочатку СБУ оголосила підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу: ст.190 - шахрайство, ст.209 - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Як стверджує слідство, у період із 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, для чого створив злочинне угруповання, яке складалося із працівників банку, у якому він був засновником і акціонером.

З осені 2023 року бізнесмен перебуває під вартою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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