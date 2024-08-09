На банкнотах України з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!» - НБУ

Національний банк України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк повідомив, що нові банкноти з'являться в обігу:

* з 08 серпня 2024 року - номіналами 500 та 1000 гривень;

* із 23 серпня 2024 року - номіналом 50 гривень;

* у наступних роках - номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Модифіковані банкноти як законний платіжний засіб перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску.

Водночас громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.