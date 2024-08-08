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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
До кінця поточного року німецька компанія Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx
17:19 08.08.2024 |
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на піврічний звіт компанії.
У документі концерн Rheinmetall відзначив значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО і Україні.
Генеральний директор компанії Армін Паппергер наголосив, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 млрд євро у найближчі роки. Зокрема, у другому кварталі цього року вони зросли приблизно на 50%.
У звіті також зазначається, що першу БМП Lynx буде передано Україні до кінця 2024 року. Поки що невідомо, де саме будуть збирати ці машини, але компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.
Чим відома БМП Lynx
Бойова машина піхоти Lynx є новітньою розробкою німецької компанії Rheinmetall, яка є одним із провідних виробників військової техніки та озброєння у світі. Вона має потужну броню, яка захищає від стрілецької зброї, уламків та деяких видів вибухів. Це дозволяє солдатам безпечно пересуватися в зоні бойових дій.
Ця БМП оснащена різними видами зброї, зокрема автоматичними гарматами та кулеметами. Це дозволяє їй ефективно боротися з піхотою ворога та легкоброньованою технікою. Вона також має сучасні системи навігації, зв'язку, управління вогнем.
Lynx відзначається своєю швидкістю пересування по різних типах місцевості, що робить її ефективною для логістики солдат в умовах активних бойових дій.
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|До кінця поточного року німецька компанія Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx
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