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АНАЛІТИКА

Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров

15:39 08.08.2024 |

Політика

 

Від сьогодні мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+" дасть змогу перевести паперові рапорти в електронну форму, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Коли ми розпочали роботу над цим застосунком, зробили опитування, щоб зрозуміти, що з цифрових послуг є найбільш затребуваним в армії на сьогодні. Наше опитування показало, що понад 64% військовослужбовців пріоритезували переведення паперових рапортів в електронну форму. Від сьогодні "Армія+" дає цю можливість. На платформі можна буде оформити рапорт на відпустку, допомогу чи оздоровлення. І це тільки початок", - сказав Умєров на презентації застосунку в четвер.

Він наголосив, що Україна працює над послугою, яка об'єднуватиме управління ресурсами та сприятиме ефективнішій координації дій.

"Це дасть змогу нашим силам оборони діяти швидше, точніше і, головне, безпечно. Наша стратегія - це модернізація і цифровізація армії для зміцнення обороноздатності військових операцій і спроможності нашої армії", - зазначив міністр.

Умєров додав, що сьогодні буде підписано наказ разом із головнокомандувачем Збройних сил України, і "вже цей застосунок працюватиме".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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