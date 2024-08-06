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Bloomberg назвав наступника Пріцкер на посаді спецпредставника з відновлення України
17:10 06.08.2024 |
Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час останньої поїздки до України повідомила, що йде з посади. Її наступником стане заступник державного секретаря США Річард Верма, стверджує Bloomberg.
Річард Верма - заступник державного секретаря з квітня 2023 року. До цього він обіймав посаду помічника держсекретаря з питань законодавства з 2009-го до 2011 року, а також працював послом США в Індії з 2014-го до 2017 року.
У період з 2020-го до 2023 року обіймав посаду головного юридичного директора та керівника глобальної публічної політики в Mastercard, а з 2017-го до 2020 року - заступника голови Asia Group, де керував практикою фірми в Південній Азії. Він також багато років займався юридичною практикою в Steptoe & Johnson LLP, працював старшим радником і керівником практики Індії та Південної Азії в Albright Stonebridge Group.
Посада спецпредставника США з відновлення України з'явилась у вересні 2023 року, тоді ж на неї призначили Пріцкер.
За час своєї роботи вона підготувала план дій для України, який складається з п'яти кроків:
→ створення єдиного проєкту реконструкції України;
→ швидке збільшення кількості готових проєктів;
→ продовження антикорупційних реформ;
→ залучення світового капіталу для інвестицій в Україну;
→ повернення українців з-за кордону.
"Хоча посада Пенні за законом обмежена одним роком, почата нею робота буде продовжена. Україна буде краще готовою до свого майбутнього, інтегрованого з євроатлантичними інститутами і включеного у європейські та світові ринки", - цитує Bloomberg держсекретаря США Ентоні Блінкена.
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