Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ

 

Американські ЗМІ стверджують, що Камала Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрала кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза.

Про це з посиланням на джерела повідомили телеканал CNN та агентство AP, пише "Європейська правда".

За інформацією AP, Гарріс планує оголосити про своє рішення в найближчі кілька годин шляхом відеозвернення - в той самий день, коли відбудеться перший із серії її передвиборчих заходів у ключових штатах.

Чотири джерела CNN тим часом кажуть, що вибір віцепрезидентки США впав на губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Гарріс звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох - Тіма Волза та губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0381
  0,1585
 0,38
EUR
 1
 44,7931
  0,3543
 0,78

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8377  0,10 0,26 41,4531  0,09 0,23
EUR 44,6865  0,11 0,25 45,4854  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0600  0,13 0,32 41,0950  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес