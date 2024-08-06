Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ

Американські ЗМІ стверджують, що Камала Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрала кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза.

Про це з посиланням на джерела повідомили телеканал CNN та агентство AP, пише "Європейська правда".

За інформацією AP, Гарріс планує оголосити про своє рішення в найближчі кілька годин шляхом відеозвернення - в той самий день, коли відбудеться перший із серії її передвиборчих заходів у ключових штатах.

Чотири джерела CNN тим часом кажуть, що вибір віцепрезидентки США впав на губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Гарріс звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох - Тіма Волза та губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.